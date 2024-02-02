كوريا الجنوبية ترفض توديع أمم آسيا وتجبر أستراليا على الذهاب للوقت الإضافى

رفض المنتخب الكوري الجنوبي الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأسيوية، وتمكن من إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام أستراليا في الدور ربع النهائي.

الفريق الأسترالي تقدم قبل نهاية الشوط الأول عن طريق كريج جودوين في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول قبل أن يدرك هوانج هي تشان التعادل للفريق الكوري في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي من عمر المباراة والذي سيحسم الفريق الفائز والمتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وجاءت المباراة مثيرة حيث سيطر الفريق الكوري على مجريات المباراة لكن بدون خطورة في ظل دفاع أسترالي محكم.

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