الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ضربة لـ سوناك... الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود خلال النصف الثاني من 2023

ريشي سوناك
ريشي سوناك

أظهرت بيانات رسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة البريطانية (ONS)  اليوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني، انكمش للربع الثاني على التوالي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وتؤكد الأرقام الرسمية القاتمة انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي بين أكتوبر وديسمبر 2023، بحسب ما أوردت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

ويأتي ذلك بعد انكماش بنسبة 0.1 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، بعد مراجعة نزولية مقابل النمو الصفري المقدر في البداية، حسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

ويتم تعريف الركود الفني من خلال ربعين أو أكثر على التوالي من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

ضربة لرئيس الوزراء ريشي سوناك واقتصاد المملكة

وتوجه هذه الأخبار ضربة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي وعد بتنمية الاقتصاد كأحد أولوياته الخمس، خاصة بعد أن توقع معظم الاقتصاديين انخفاضًا بنسبة 0.1 في المائة فقط في الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، قال الخبراء سابقًا إنه سيكون ركودًا "بأبسط الحواس" ومن المرجح أن يكون قصير الأجل، حيث يفضل الكثيرون وصف اقتصاد المملكة المتحدة بأنه يعاني من الركود.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وكلف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة ما يصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا

ويقول أستاذ مشارك في كلية لندن للاقتصاد، في تصريحات نقلتها الإندبندنت إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يكلف المملكة المتحدة ما بين 75 مليار جنيه إسترليني و125 مليار جنيه إسترليني كل عام - أي ما يعادل 3 في المائة إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

المملكة المتحدة الاقتصاد البريطاني انكماش محمد حمدى زكى الناتج المحلي سوناك

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