الخميس 15 فبراير 2024
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عالم

أيرلندا تقدم 20 مليون يورو إضافية لمساعدة أونروا

وزير الخارجية الأيرلندي
وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن

أعلنت أيرلندا اليوم الخميس، عن تقديم 20 مليون يورو (21.46 مليون دولار) لدعم وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وحثت الدول التي علقت تمويلها على استئناف وتوسيع دعمها للوكالة.

وتعرضت أونروا، التي تقدم الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما من الخدمات، إلى أزمة منذ أن زعمت إسرائيل أن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، ما عجل بالحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة.

ودفعت هذه المزاعم عددًا من الدول إلى تعليق التمويل، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكبر مانح له. 

وأسهمت دبلن بمبلغ 18 مليون يورو مباشرة لأونروا في عام 2023، وهي جزء من 36 مليون يورو مقدمة للشعب الفلسطيني.

ولطالما كانت أيرلندا مناصرة لحقوق الفلسطينيين، ويأتي إعلانها في أعقاب التزام إسبانيا الأسبوع الماضي بإرسال مساعدة إضافية لأونروا بقيمة 3.5 مليون يورو، وإعلان عن مليون يورو إضافية من البرتغال.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، في بيانٍ بعد اجتماعه مع مدير أونروا فيليب لازاريني، في دبلن: "أحث المانحين الآخرين على استئناف وتوسيع دعمهم لأونروا حتى تتمكن من تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين"، حسبما نقلت رويترز.

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أونروا شريان الحياة لآلاف النازحين في غزة

وكانت أونروا بمثابة شريان الحياة الأخير لآلاف النازحين الفلسطينيين في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنها دخلت في حالة من الفوضى بعد المزاعم الإسرائيلية التي أوقفت على إثرها دول متعددة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة التمويل.

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