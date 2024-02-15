الأونروا: استهدافات مقرات الوكالة فى غزة ممنهجة

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الـأونروا" كاظم أبوخلف، أن الاستهدافات التي تتعرض لها مقرات الوكالة في قطاع غزة والكوادر الطبية والهلال الأحمر وسيارات الإسعاف، هو استهداف ممنهج لجميع المرافق والخدمات والبنية التحتية لشل العمل الإنساني وزيادة معاناة سكان القطاع.

وقال متحدث "الأونروا"، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس: "إن التهديدات باحتمالية اتجاه العمل العسكري إلى جنوب القطاع سيجعل الأوضاع أكثر تفاقمًا لاكتظاظ المدنيين هناك، إلى جانب استهداف عدد كبير من المدنيين في المدارس التابعة للوكالة بغزة، والتضييق على جميع المؤسسات الإغاثية الأممية العاملة في القطاع".

وأضاف أن أكثر من 313 حادثًا منفصلًا تعرض فيه 153 من مرافق الوكالة بغزة للإضرار المباشر أو غير المباشر بسبب الأعمال الحربية، واستخدام المرافق بشكل غير مصرح به للعمل العسكري ومنها دخول دبابة واعتلاء قناصة للمباني والمرافق وتحويلها إلى مراكز اعتقال وتحقيق ميدانية، ولذلك دعا المفوض العام للوكالة إلى وجوب التحقيق في تلك الحوادث والخروقات.