صحفى فلسطينى: الاحتلال قصف مدرسة "الأنروا" شمال غزة بقنابل الفسفور

علق أحمد الأغا، كاتب صحفي من غزة، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال “الأغا” خلال مداخلة هاتفية لـ"النيل للأخبار"، مساء اليوم الخميس، إن العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة ممنهج ويستهدف كل شىء على أرض القطاع من البنايات والمستشفيات والأبراج والجامعات ومزارع الحيوانات والأطفال.

وأضاف أنه منذ قليل، كان هناك قصف مدفعي كثيف على شرق مدينة غزة بحي الزيتون، موضحًا أن قوات الاحتلال استهدفت بقنابل الفسفور مدرسة تتبع وكالة اللاجئين “الانروا” شمال غزة.

وأشار إلى أن هناك قصفًا عنيفًا وممنهجًا من قبل طائرات الاحتلال وبوارجه الحربية في البحر الأبيض المتوسط لليوم السابع والعشرين علي التوالي للحرب علي قطاع غزة.

وأوضح أنه لا توجد أدوية ولا كهرباء ولا مياه لسكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة كل ساعة.