الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بكرى: 3500 طفل و2500 سيدة استشهدوا فى القصف على غزة

مصطفي بكري
مصطفي بكري

علّق الإعلامي مصطفي بكري، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة.

وقال بكري، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء الخميس، إنه مع تصاعد الأزمة بدأت أبواق تزايد علي موقف مصر من القضية الفلسطينية.

أضاف أن مصر هدفها الأساسي، الآن، إنقاذ الشعب الفلسطيني وهو ما ظهر من خلال تقديم المساعدات، موضحًا أن الأطفال صامدون أمام الاحتلال ولا يهابون قوات الجيش الإسرائيلي.

أشار إلى أن هناك 3500 طفل و2500 سيدة تم استشهادهم في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحًا أن الغرب ما زال يدعم إسرائيل في تدمير غزة، مؤكدًا أن اسرائيل لم ولن تنجح في إسقاط حكم حماس على غزة.

غزة حقائق وأسرار صدى البلد مصطفى بكرى

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