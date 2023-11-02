الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قنبلتان نوويتان| مصطفى بكرى: إسرائيل تمارس ممارسات نازية فى غزة

مصطفى بكري
مصطفى بكري

علق الإعلامي مصطفي بكري على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء الخميس، إن فلسطين لن تستسلم ولن تموت، وهذه الحياة لا تسوي شيئا أمام هذا الحدث الضخم والبشع الذي نراه في غزة.

أضاف أن إسرائيل تمارس ممارسات نازية في قطاع غزة، موضحًا أن الاحتلال ألقي ما يعادل قنبلتين نوويتين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك آلاف الجثث تحت الركام والأنقاض، ووسط كل هذا الألم والحزن والحسرة والدمار والخراب يخرج طفل فلسطيني يبتسم ابتسامة جميلة.

غزة حقائق وأسرار صدى البلد فلسطين

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