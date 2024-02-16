الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة قلقة من تمدد داعش في غرب إفريقيا والساحل

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أعربت  الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التدهور الأمني في غرب إفريقيا، نتيجة ازدياد نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي وجماعاته في غرب إفريقيا والساحل.

وقال وكيل سكرتير الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الخميس، إن تنظيم (داعش) لا يزال يمثل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين، ولاسيما في غرب إفريقيا والساحل، وهما المنطقتان الأكثر تضررا من نشاطات التنظيم والجماعات التابعة له".

الوضع في غرب إفريقيا والساحل  تدهور خلال الأشهر الستة الماضية وأصبح أكثر تعقيدا

وأشار فورونكوف إلى أن الوضع في هاتين المنطقتين تدهور خلال الأشهر الستة الماضية وأصبح أكثر تعقيدا، مع صراعات عرقية محلية وإقليمية".

وأضاف "فورونكوف"، "تواصل المجموعات التابعة لداعش العمل بمزيد من الاستقلال عن البنية المركزية لداعش، ما يثير مخاوف ظهور منطقة واسعة من عدم الاستقرار من مالي إلى حدود نيجيريا"، لافتًا إلى أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صدر هذا الأسبوع.

 

txt

العقوبات على النيجر تهدد الاستقرار المصرفى فى غرب إفريقيا

انقسامات داخلية في تنظيم "داعش"

وتحدث التقرير عن انقسامات داخلية في تنظيم "داعش" تجلت في الإعلان المتأخر في عام 2023 عن مقتل زعيمه السابق أبو الحسين الحسيني القرشي ويثير خصوصا إمكانية حدوث تحول في "مركز ثقل البنية المركزية" للتنظيم خارج العراق أو سوريا.

وأشار التقرير إلى أن الزعيم الجديد أبا حفص الهاشمي القرشي "يمكن أن يستقر في أفغانستان أو على الأرجح في إفريقيا".

يشار إلى أن جيش مالي أعلن في 23 يناير الماضي، عن قتل عبد الوهاب ولد شغيب، أحد أكبر قادة تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، خلال عملية جوية للقوات المسلحة في محلة إينار أبان الواقعة على بعد 60 كلم جنوب غرب ولاية ميناكا شمال البلاد.

مغادرة قوات مينوسما

وطالب العسكريون في باماكو في يونيو 2023 بالرحيل الفوري لقوات "مينوسما" المنتشرة منذ العام 2013 في هذا البلد الذي يواجه أزمة عميقة متعدّدة الأبعاد.

وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويض البعثة في 30 يونيو وأمهلها حتى 31 ديسمبر لمغادرة البلاد.

الامم المتحدة غرب افريقيا الساحل داعش تهديد مالي نيجيريا أفريقيا مجلس الأمن

مواد متعلقة

اليوم 133 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر في غزة راح ضحيتها 87 شهيدًا

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية فى عددٍ من المواقع العسكرية الإسرائيلية

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

أيرلندا تقدم 20 مليون يورو إضافية لمساعدة أونروا

المفوضية الأوروبية: تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا ستبلغ حوالى 486 مليار دولار

بدء اجتماع وزراء دفاع "الناتو" بشأن استمرار المساعدات لأوكرانيا

ضربة لـ سوناك... الاقتصاد البريطانى دخل فى حالة ركود خلال النصف الثانى من 2023

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-2-2024

حظك اليوم لمواليد جميع الابراج الفلكية ليوم الجمعة 16 فبراير 2024

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

عاجل.. الأردن يرسل طائرتى مساعدات جديدتين إلى غزة

القسم الثانى "ب".. ديروط يستضيف الأقصر ومهمة صعبة لـ"كيما" أمام قوص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى