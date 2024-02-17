السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

زيلينسكى: فرنسا تمنح أوكرانيا حزمة دفاعية جديدة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة، أن فرنسا سترسل مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف. 


وقال الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بباريس، إن فرنسا ستسلم حزمة دفاعية أخرى لأوكرانيا تشمل قذائف مدفعية وأنظمة قيصر وتعزيزات للدفاع الجوي، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

 

وأضاف زيلينسكي "أنا ممتن لرئيس فرنسا على كل المساعدة العسكرية القوية التي تلقاها، اليوم هناك حزمة دفاعية أخرى، وهذا بالضبط ما نحتاجه، هذه قذائف للمدفعية، والبنادق، وأنظمة قيصر الفعالة، وتعزيز إضافي للدفاع الجوي".

 

وأشار إلى أن هذا "رد جدير بالاهتمام على محاولات بوتين زيادة الضغط على مواقفنا" من خلال استغلال مشاكل الإمدادات من بعض الشركاء.

 

وشدد الرئيس الأوكراني على أن "فرنسا تساعدنا حقًا".

 

ولفت زيلينسكي إلى أن أوكرانيا وفرنسا بدأتا التعاون في مجال الإنتاج الدفاعي، "بما في ذلك التوطين والإنتاج المشترك ونقل بعض التقنيات المبتكرة من قبل فرنسا إلى جانب الإنتاج الأوكراني". 
 

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنهما ناقشا اليوم بالتفصيل الإنتاج المشترك للطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية.

 

وشدد على أن "كل إنجاز من إنجازاتنا مهم للغاية من أجل الصالح العام لشعوب بلداننا".

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