السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الادعاء بأن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب غزة، يؤوي "إرهابيين"؛ حيث أعلن صباح السبت عن أنه اعتقل أكثر من 100 "إرهابي" خلال عملياته العسكرية، التي ستستمر في المستقبل المنظور.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: "إن قوات من الفرقة 98 العاملة في منطقة خان يونس اعتقلت الإرهابيين في مستشفى ناصر بمساندة قوات خاصة من الشييطت 13 المنضوية في الفرقة".

وبالتزامن مع ذلك، تمكنت قوات من وحدات ماجلان وإيجوز من القضاء على الإرهابيين في محيط المستشفى، حسبما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

 

وأشار البيان إلى أن "قوات من الوحدة المدرعة السابعة داهمت عدة أهداف إرهابية، وعثرت على كميات كبيرة من المعدات القتالية، بما في ذلك المتفجرات والقنابل اليدوية والبنادق".

وادعى أن الفرقة 98 حددت "ثلاثة إرهابيين يسافرون إلى منطقة يشتبه في أنها مجمع إطلاق ووجهت غارة جوية ضدهم".

وزعم أنه خلال القتال العنيف الذي دار في خان يونس، تمكنت قوات من فريق المظليين القتالي من "التعرف على خلية إرهابية قريبة وقامت بالقضاء عليها بنيران قريبة المدى"، منوهًا بأن الفريق القتالي التابع للواء الناحال، "قضى على عدد من الإرهابيين خلال اليوم الأخير".

txt

استشهاد 4 مرضى بسبب نفاد الأكسجين فى مجمع ناصر الطبى بغزة

وضع مأساوي في مستشفى ناصر

وأدى الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أيام على مجمع ناصر الطبي وهو الأكبر في خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع، إلى ترك المستشفى بدون كهرباء أو ماء لعدة ساعات. 

وقالت وزارة الصحة في غزة: إن خمسة مرضى في العناية المركزة استشهدوا بسبب نقص الأكسجين مع توقف أجهزة التنفس. 

ووصفت منظمة الصحة العالمية العملية بأن الهجوم على المستشفى الذي يؤوي آلاف المدنيين الفارين من الحرب، والذين بدأ إجلاؤهم تحت القصف في الأيام الأخيرة، "مثير للقلق العميق".

واستشهد ما لا يقل عن 28,775 فلسطيني وأصيب 68,552 آخرون في غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي خان يونس غزة إرهابيين اعتقال مستشفى ناصر هجوم

مواد متعلقة

واشنطن بوست: محكمة العدل الدولية ترفض تقديم ضمانات إضافية للفلسطينيين

"الدفاع الروسية" تُعلن إسقاط 33 مسيرة أوكرانية

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

طهران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى حول غزة

زعماء العالم فى مؤتمر ميونيخ لحث إسرائيل على التخلى عن هجوم رفح

قطر تدعو المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف خطط إسرائيل الرامية لغزو رفح

الجامعة العربية تعتمد قرارًا بإعداد خطة الاستجابة الطارئة لتداعيات العدوان الإسرائيلى على فلسطين

استشهاد 4 مرضى بسبب نفاد الأكسجين فى مجمع ناصر الطبى بغزة

الأكثر قراءة

عاجل| حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

عاجل| توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

تفاصيل خطة الاحتلال لمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى فى رمضان

صوروهما في أوضاع مخلة.. قصة خطف شابين لطلب فدية 3 ملايين جنيه

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية