إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الادعاء بأن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب غزة، يؤوي "إرهابيين"؛ حيث أعلن صباح السبت عن أنه اعتقل أكثر من 100 "إرهابي" خلال عملياته العسكرية، التي ستستمر في المستقبل المنظور.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: "إن قوات من الفرقة 98 العاملة في منطقة خان يونس اعتقلت الإرهابيين في مستشفى ناصر بمساندة قوات خاصة من الشييطت 13 المنضوية في الفرقة".

وبالتزامن مع ذلك، تمكنت قوات من وحدات ماجلان وإيجوز من القضاء على الإرهابيين في محيط المستشفى، حسبما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن "قوات من الوحدة المدرعة السابعة داهمت عدة أهداف إرهابية، وعثرت على كميات كبيرة من المعدات القتالية، بما في ذلك المتفجرات والقنابل اليدوية والبنادق".

وادعى أن الفرقة 98 حددت "ثلاثة إرهابيين يسافرون إلى منطقة يشتبه في أنها مجمع إطلاق ووجهت غارة جوية ضدهم".

وزعم أنه خلال القتال العنيف الذي دار في خان يونس، تمكنت قوات من فريق المظليين القتالي من "التعرف على خلية إرهابية قريبة وقامت بالقضاء عليها بنيران قريبة المدى"، منوهًا بأن الفريق القتالي التابع للواء الناحال، "قضى على عدد من الإرهابيين خلال اليوم الأخير".

وضع مأساوي في مستشفى ناصر

وأدى الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أيام على مجمع ناصر الطبي وهو الأكبر في خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع، إلى ترك المستشفى بدون كهرباء أو ماء لعدة ساعات.

وقالت وزارة الصحة في غزة: إن خمسة مرضى في العناية المركزة استشهدوا بسبب نقص الأكسجين مع توقف أجهزة التنفس.

ووصفت منظمة الصحة العالمية العملية بأن الهجوم على المستشفى الذي يؤوي آلاف المدنيين الفارين من الحرب، والذين بدأ إجلاؤهم تحت القصف في الأيام الأخيرة، "مثير للقلق العميق".

واستشهد ما لا يقل عن 28,775 فلسطيني وأصيب 68,552 آخرون في غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.