واشنطن بوست: محكمة العدل الدولية ترفض تقديم ضمانات إضافية للفلسطينيين

اعتبرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم السبت، أن قرار محكمة العدل الدولية بعدم اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية بشأن خطط إسرائيل لمهاجمة رفح، هو رفض لتوفير الحماية للفلسطينيين، على الرغم من الوضع الخطير في المدينة الحدودية.

وقالت واشنطن بوست، في تقرير لها اليوم السبت، إن محكمة العدل الدولية ترفض توفير الحماية لرفح على الرغم من "الوضع الخطير" في المدينة.

وأضافت: "المحكمة ترفض تقديم ضمانات إضافية للفلسطينيين قبل الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح الجنوبية، حيث يبحث ما يقدر بنحو 1.4 مليون فلسطيني عن ملجأ من القصف الإسرائيلي".

حلفاء إسرائيل يعارضون مهاجمة رفح ونتنياهو يُصر

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى معارضة الولايات المتحدة ودول أخرى– بما في ذلك حلفاء إسرائيل الأكثر أهمية– علنًا الحملة العسكرية في رفح، على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال مصرًا على ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ نتنياهو الأسبوع الماضي: إن الهجوم يجب ألا يستمر دون "خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ" لحماية المدنيين في رفح.

وقال بايدن أمس الجمعة: إنه ضغط على نتنياهو خلال الأيام الأخيرة لقبول وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة للسماح بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المتبقين.

ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية

وفي ردها على طلب قدمته جنوب إفريقيا في 12 فبراير، قضت محكمة العدل الدولية بأن خطط إسرائيل لمهاجمة رفح لا تتطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل.

وقالت إن "الوضع الخطير في رفح يتطلب من إسرائيل الالتزام بحكمها السابق الذي أصدرته في الشهر الماضي، والذي تضمن اتخاذ جميع الإجراءات في حدود سلطتها، لمنع جريمة الإبادة الجماعية، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة".

وترفع جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وفشلها في منعها، وهى الاتهامات التي تنفيها إسرائيل، وقد يستغرق صدور حكم بشأن مسألة الإبادة الجماعية سنوات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، في آخر تحديث له، إن الوضع في رفح أصبح سيئًا على نحو متزايد، حيث أصبح الناس "يائسون وجائعون ومرعوبون" قبل الهجوم المتوقع.

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إن عدد شاحنات المساعدات المسموح لها بدخول قطاع غزة انخفض خلال الأسبوع الماضي، حيث دخلت 20 شاحنة فقط يوم الخميس، وهو انخفاض حاد من متوسط 133 شاحنة يوميًا في الفترة من 2 إلى 8 فبراير.