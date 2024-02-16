الجمعة 16 فبراير 2024
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"الصحة الفلسطينية": نناشد المؤسسات سرعة التدخل لإنقاذ المرضى بمجمع ناصر

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الأممية، سرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أشارت "الصحة الفلسطينية"، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر النساء والأطفال على الانتقال من مبنى مستشفى ناصر القديم إلى مبنى الولادة.

وأفادت بانقطاع التيار الكهربائي عن مجمع ناصر الطبي، متابعة: "نخشى وفاة 6 في العناية المركزة و3 بحضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين".

الصحة الفلسطينية مجمع ناصر الطبي مجمع ناصر غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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