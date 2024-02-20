الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قوات الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات فى القدس ونابلس والخليل ورام الله وتعتقل مواطنين

قوات الاحتلال في
قوات الاحتلال في الضفة الغربية

نفذت  قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات أعقبها اعتقالات في القدس ونابلس والخليل بـالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بدو، وبيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة، صباح اليوم، واعتقلت 5 مواطنين.

وأفادت مصادر محلية في بلدة بدو بمداهمة قوات الاحتلال منازل الشابين مهران عمار حميدان، ومصباح نافز الخضور، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وفي بلدة بيت سوريك المجاورة، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل واعتقلت الشقيقين مجدي وأمجد الجمل، والشاب منتصر عفالقة.

 

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اقتحام بلدة برقين لليوم الثاني على التوالي

وفي نابلس، واصلت قوات الاحتلال، منذ ليل الإثنين- الثلاثاء، اقتحام وحصار بلدة برقين شمال غرب نابلس، ثم اعتقلت الشابين عبدالباسط سليمان مساد، ونايف عماد سمارة، بعد مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا بلدات يعبد، وعرابة، وكفر راعي، وقرية كفر قود، وداهمت عدة أحياء فيها وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت وحاصرت برقين؛ حيث داهمت المنازل والمحال التجارية وتخريب محتوياتها في البلدة، واحتجاز عدد من الشبان والتحقيق معهم والاعتداء عليهم، الأمر الذي أدى لإصابة بعضهم بجروح ورضوض.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت برقين، يوم الإثنين، وأغلقت كل مداخلها والطرق المؤدية إليها وشنت حملة مداهمة وتفتيش واسعة، بالتزامن مع اعتداءات للمستعمرين وإحراقهم لمنزلين ومركبتين.

اعتقال شابين من بلدة بيت أمر ومواجهات في رام الله

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، شابين من بلدة بيت أمر شمال المدينة، واستولت على سيارة أحد المعتقلين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة في مدينة رام الله، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وتأتي المواجهات بعد ساعات قليلة من اقتحام مدينة طوباس من مدخلها الشرقي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشباب في أحياء المدينة، أصيب خلالها فلسطيني بالرصاص.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة نابلس طوباس رام الله القدس اقتحامات اعتقالات بلدة برقين

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