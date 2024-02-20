الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

انكماش الناتج المحلي
انكماش الناتج المحلي لإسرائيل

انكمش الناتج المحلي الإجمالي لـ إسرائيل بنحو 20% في الربع الرابع من عام 2023، بحسب أرقام رسمية وكان الانكماش أكبر بكثير من المتوقع، حيث توقع المحللون انكماشًا بنحو 10%، وهو يعكس حصيلة حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تدخل الآن شهرها الخامس.

وكتب محللون في جولدمان ساكس في مذكرة بحثية أن البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الإثنين "أشارت في المقام الأول إلى انكماش استهلاك القطاع الخاص وانكماش عميق في الاستثمار وخاصة في العقارات".

وجاء في المذكرة، أن الانكماش العميق حدث في الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي على الرغم من الارتفاع القوي في استهلاك القطاع العام، فضلًا عن المساهمة الإيجابية للتجارة الصافية، حيث تجاوز انخفاض الواردات انخفاض الصادرات، حسبما أوردت شبكة "سي إن بي سي".

وأظهرت الأرقام الرسمية انخفاضًا سنويًا بنسبة 26.9% في الاستهلاك الخاص على أساس ربع سنوي، وتراجع الاستثمار الثابت بنسبة 68% تقريبًا مع توقف البناء السكني وسط نقص في العمال الإسرائيليين بسبب التعبئة العسكرية والعمال الفلسطينيين الذين  مُنعوا معظمهم من دخول إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

وقبل ذلك، كان أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة يدخلون إسرائيل يوميًا للعمل في مجموعة من القطاعات، معظمها في البناء والزراعة.

txt

فاينانشيال تايمز: الاقتصاد الإسرائيلى ينكمش بنسبة 20% بعد العدوان على غزة

 

انكماش الاقتصاد الإسرائيلي جاء أسوأ بكثير من التوقعات

وقال ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في شركة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، في مذكرة تحليلية، إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل "كان أسوأ بكثير مما كان متوقعًا ويسلط الضوء على مدى الضربة الناجمة عن هجمات حماس والحرب في غزة".

وأضاف: "بينما يبدو أن التعافي سيترسخ في الربع الأول، يبدو من المرجح الآن أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 ككل أحد أضعف معدلاته على الإطلاق".

ويتأثر اقتصاد التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل بشكل خاص بحقيقة أنها حشدت ثلاثمائة ألف من رجالها ونسائها كقوات احتياطية عسكرية للانتشار في كل من غزة وعلى حدودها الشمالية مع حزب الله في لبنان.

إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة جولدمان ساكس الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي انكماش الاقتصاد الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي

مواد متعلقة

موسكو ترفض الاستجابة لدعوات الاتحاد الأوروبى لإجراء تحقيق دولى فى وفاة «نافالنى»

مدينة استراتيجية.. أفديفكا تحولت إلى خراب بسبب مواجهات روسيا وأوكرانيا

السعودية لمحكمة العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب أبشع الجرائم فى الأراضى الفلسطينية

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

استقرار أسعار النفط اليوم وسط توترات الشرق الأوسط وانتعاش الطلب في الصين

تفاصيل رفض عمال الموانئ الهندية التعامل مع صفقة "إلبيت –أداني" العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات فى القدس ونابلس والخليل ورام الله وتعتقل مواطنين

عشرات الشهداء والجرحى فى 9 مجازر باليوم 137 من العدوان على غزة

الأكثر قراءة

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالي في بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟