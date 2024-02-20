محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

انكمش الناتج المحلي الإجمالي لـ إسرائيل بنحو 20% في الربع الرابع من عام 2023، بحسب أرقام رسمية وكان الانكماش أكبر بكثير من المتوقع، حيث توقع المحللون انكماشًا بنحو 10%، وهو يعكس حصيلة حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تدخل الآن شهرها الخامس.

وكتب محللون في جولدمان ساكس في مذكرة بحثية أن البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الإثنين "أشارت في المقام الأول إلى انكماش استهلاك القطاع الخاص وانكماش عميق في الاستثمار وخاصة في العقارات".

وجاء في المذكرة، أن الانكماش العميق حدث في الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي على الرغم من الارتفاع القوي في استهلاك القطاع العام، فضلًا عن المساهمة الإيجابية للتجارة الصافية، حيث تجاوز انخفاض الواردات انخفاض الصادرات، حسبما أوردت شبكة "سي إن بي سي".

وأظهرت الأرقام الرسمية انخفاضًا سنويًا بنسبة 26.9% في الاستهلاك الخاص على أساس ربع سنوي، وتراجع الاستثمار الثابت بنسبة 68% تقريبًا مع توقف البناء السكني وسط نقص في العمال الإسرائيليين بسبب التعبئة العسكرية والعمال الفلسطينيين الذين مُنعوا معظمهم من دخول إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

وقبل ذلك، كان أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة يدخلون إسرائيل يوميًا للعمل في مجموعة من القطاعات، معظمها في البناء والزراعة.

انكماش الاقتصاد الإسرائيلي جاء أسوأ بكثير من التوقعات

وقال ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في شركة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، في مذكرة تحليلية، إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل "كان أسوأ بكثير مما كان متوقعًا ويسلط الضوء على مدى الضربة الناجمة عن هجمات حماس والحرب في غزة".

وأضاف: "بينما يبدو أن التعافي سيترسخ في الربع الأول، يبدو من المرجح الآن أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 ككل أحد أضعف معدلاته على الإطلاق".

ويتأثر اقتصاد التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل بشكل خاص بحقيقة أنها حشدت ثلاثمائة ألف من رجالها ونسائها كقوات احتياطية عسكرية للانتشار في كل من غزة وعلى حدودها الشمالية مع حزب الله في لبنان.