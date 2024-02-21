تطورات فى مفاوضات الهدنة.. حماس تغير موقفها لوقف مؤقت لإطلاق النار

علمت صحيفة "ذا ناشيونال" أن حماس تخلت عن مطلبها بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، مما يشير لانفراجة كبيرة في احتمالية إقرار هدنة قريبًا.

وقف دائم لإطلاق النار

وفي السابق، أصرت الحركة الفلسطينية على وقف دائم لإطلاق النار لقبول اتفاق يتضمن إطلاق سراح المحتجزين والحصول على ضمانات بأن الهدنة سيعقبها وقف دائم لإطلاق النار.

وقالت المصادر للصحيفة: "إن موقف حماس المعدل يشمل أيضًا تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل، والذي يحكمه التقدم المحرز في مفاوضات وقف إطلاق النار".

وتستمر حماس في إصرارها على انسحاب إسرائيلي كامل، ولكن على مراحل من غزة وعلى عودة الفلسطينيين، على مراحل أيضًا، الذين تركوا منازلهم في شمال غزة ولجأوا إلى الجنوب.