الاحتلال يقتحم أبو ديس ويغلق الطريق المؤدي لقرية السواحرة ويشرع بأعمال تجريف

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، وشرعت بأعمال تجريف في الطريق الواصل بين بلدتي ابو ديس والسواحرة بعد إغلاقها.

وأفادت مصادر محلية، بأن 6 مدارس في المنطقة القريبة من جامعة القدس بالبلدة أغلقت أبوابها، عقب عملية الاقتحام، حيث شرعت قوات الاحتلال بتجريف الشارع المجاور لحرم الجامعة، والرابط بين بلدتي ابو ديس والسواحرة. بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية

تعديل جدار الفصل العنصري لمنع رؤية مدينة القدس بالكامل

وأوضحت المصادر ذاتها، ان الهدف من التجريف هو تعديل جدار الفصل العنصري، وزيادة ارتفاعه في تلك المنطقة، لمنع رؤية مدينة القدس بالكامل.

وقال عنان عياد من بلدية أبو ديس، انه تم الاعتراض على البلاغ الذي تلقته من جيش الاحتلال في شهر تشرين الثاني الماضي بخصوص إزالة أشجار، وعوائق تؤثر على الرؤية، ولكن المحكمة العليا التابعة للاحتلال رفضت الاعتراض.

وأضاف، ان الاحتلال يقوم حاليا بتجريف الشارع التاريخي بين أبو ديس، والسواحرة بشكل كامل، وإزالة اشجار داخل الجامعة.

غلق بوابات جامعة القدس مع تجريف الشارع

وقال "عياد"، إن بوابات جامعة القدس جميعا ستغلق مع تجريف الشارع، كما سيغلق مدخل السواحرة الشرقي بالكامل ايضا.

وقالت بلدية أبو ديس في بيان صدر عنها، قامت قوات الاحتلال باقتحام منطقة شارع الجامعة وإعلانه منطقة عسكرية مغلقة، برفقة عدة جرافات، تمهيدا لأعمال تجريف في الشارع

وعليه تم إغلاق الشارع، وأبواب مدارس أبو ديس العليا، وأبو ديس الثانوية، والمعهد العربي والروضة الحكومية، وجامعة القدس، أمام الموظفين والطلبة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 مواطنين من الخليل

وفي وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب عبد الكريم عويضة مسك، ومحمد إبراهيم حسن أبو ذريع ومحمد خليل أبو ذريع من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.