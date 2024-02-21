عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها: شهيد واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية

كشفت وسائل إعلام فلسطينية بحسب مصادر طبية عن استشهاد الشاب عارف مروان عارف علي (26 عاما) من قرية كفر قدوم في قلقيلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، الليلة الماضية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا، عقب محاصرة قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" لمنزلين في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية

وشرعت قوات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها، خاصة في شارع حيفا عند "دوار الأحمدين"، والشارع العسكري، و"دوار يحيى عياش" و"دوار الجلبوني" و"دوار البطيخة" و"دوار الحثناوي"، كما دمرت "بسطات" مواطنين قرب "دوار الحمامة" ومنطقة "دوار زايد" في المدينة، كما أحرقت مركبة ودمرت مركبات أخرى.

وقصفت قوات الاحتلال بصاروخ منزلا في حي السمران بالمخيم يعود للمواطن محمد أبو جابر، واخضعت عشرات الشبان لتحقيق ميداني.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة للمنازل في المخيم، واعتقلت ثمانية مواطنين، وهم: عبد الرحمن نضال صبايا، فادي عصام صبايا، حاتم صبري مشارقة، توفيق محمد مراد، أدهم سمير أبوطبيخ، أدهم مطيع السعدي، والشقيقين فارس وعمران جابر الشلبي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها،.

وأجرت قوات الاحتلال عملية تدمر واسعة في البنية التحتية لشوارع رئيسية بجنين وفي حي البيادر وطلعة أبو موسى، وفي حي البيادر والحي الشرقي، وفي المنطقة من دوار عياش حتى مدخل الإسكان الفلسطيني، كما جرفت شارع جنين-حيفا، إلى جانب حرق مركبة وتدمير مركبات أخرى، وتدمير البسطات الموضوعة على الأرصفة.

محاصرة مخيم جنين

وقال مراسل "وفا" إن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه منازل المواطنين، وتواصل محاصرة مخيم جنين ومداهمة عشرات المنازل خاصة في أحياء الحواشين والسمران وجورة الذهب وجامع عبد الله عزام.

وأضاف أن قوات الاحتلال أجرت تحقيقا ميدانيا مع عشرات المواطنين.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن طواقمها نقلت مصابا بالرصاص في ظهره وكتفه إلى المستشفى بعد ساعات من منعها من الوصول إليه، بينما مُنعت من نقل مصاب آخر كان ملقى على الأرض.