الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجازر الاحتلال متواصلة لليوم 138 من عدوانه على غزة

غزة
غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ138 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحتجزين.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 9 مجازر ضد العائلات والنازحين في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و195 شهيدًا، بالإضافة لـ69 ألفًا و170 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

أبرز التطورات خلالالساعات الماضية:

  • مواصلة حصار مجمع ناصر الطبي في خان يوس، ومنع نقل المرضى والمصابين من المكان، وتحويله إلى ثكنة عسكرية، بعد اعتقال عدد كبير من طاقمه الطبي، من بينهم مدير المجمع.
  • مداهمة منطقة الميناء وشاليهات تأوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ارتقى خلاله عدد من الشهداء وإصابة آخرين.
  • قصف المناطق الغربية من مدينة خان يونس.
  • قصف محيط مسجد معاذ بن جبل بالمخيم الجديد غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، أسفر عن إصابة اثنان من المواطنين.
  • قصف ملجأ يستضيف بعض موظفي منظمة أطباء بلا حدود وعائلاتهم في خان يونس، ما أسفر عن ارتقاء ما لا يقل عن 2 وجرح 6 أشخاص كحصيلة أولية.
  • قصف منزل البروفيسور ناصر أبوالنور عميد كلية التمريض بالجامعة الإسلامية بغزة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاده و7 من أفراد أسرته.
  • شن عدوان بري مجددًا، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
  • تنفيذ تسلل إلى محيط أحد الشاليهات السياحية في منطقة القرارة غرب خان يونس، تلاه توغل للآليات والدبابات إلى المنطقة وسط إطلاق نار كثيف، بينما وصلت الآليات إلى ميناء خان يونس.
  • إطلاق النار على سيارة إسعاف ومركبة مدنية، واحراق مركبة أخرى كانت متوقفة بجانب الطريق الساحلي في خان يونس.
الاحتلال اليوم الـ138 عدوان غزة النازحين خان يونس مدينة غزة رفح

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