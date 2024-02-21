وزير الخارجية الأمريكي يزور البرازيل بعد تصريحات للرئيس سيلفا أغضبت إسرائيل

اعلنت وزارة الخارجية الامريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ زيارة إلى برازيليا عاصمة البرازيل بعد تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي أثارت غضب إسرائيلل تشبيهه عدوانها على غزة بــــ"المحرقة اليهودية".

واعلنت واشنطن تايمز، سيزور بلينكن برازيليا ثم يتوجه إلى ريو دي جانيرو لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، قبل أن يتوقف في الأرجنتين حيث سيلتقي الرئيس الجديد خافيير ميلي.

ممارسات إسرائيل في غزة

ودان الرئيس البرازيلي بشدة ممارسات إسرائيل في غزة، وفي أعقاب الإعلان عن لقائه مع بلينكن، قال الرئييس اليساري المخضرم البالغ 78 عاما خلال زيارة إلى إثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي إن ما يحدث في قطاع غزة "ليس حربا، إنها إبادة جماعية.

واشار الرئيس البرازيلي ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي لحظة أخرى في التاريخ،، وفي الواقع لقد حدث عندما قرر هتلر أن يقتل اليهود.

وأثارت هذه المقارنة غضب إسرائيل التي أعلنت أن لولا "شخص غير مرغوب فيه.

وفي السياق، اتهم وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا نظيره الإسرائيلي كاتس بــــ"الكذب"، واصفا تصريحاته بأنها "غير مقبولة بطبيعتها وكاذبة بمضمونها" و"مشينة" أيضا.

وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

وفي وقت سابق أجهض مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في مجلس الأمن الدولى الثلاثاء بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد النص الذي قدمته الجزائر عضو المجلس.

وفي ظل المخاوف من هجوم عسكري إسرائيلي كبير محتمل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حظي المقترح بدعم واسع من أعضاء المجلس، وصوت لصالح مشروع القرار 13 عضوا من بين 15 عضوا في المجلس، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس- جرينفيلد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستستخدم مجددا حق النقض إذا أجرى المجلس تصويتا على مشروع القرار.

وقالت الولايات المتحدة إنها كانت ترغب في منع التصويت بدعوى أنه يعرض للخطر المفاوضات المهمة بين إسرئيل وحركة حماس.

وذكرت توماس-جرينفيلد قبل التصويت: نرى أن مشروع القرار المطروح الآن سوف يؤثر، في الواقع، بشكل سلبي على هذه المفاوضات.