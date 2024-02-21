الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأمريكي يزور البرازيل بعد تصريحات للرئيس سيلفا أغضبت إسرائيل

بلينكن
بلينكن

اعلنت وزارة الخارجية الامريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ زيارة إلى برازيليا عاصمة البرازيل بعد تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي أثارت غضب إسرائيلل تشبيهه عدوانها على غزة بــــ"المحرقة اليهودية".

واعلنت واشنطن تايمز، سيزور بلينكن برازيليا ثم يتوجه إلى ريو دي جانيرو لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، قبل أن يتوقف في الأرجنتين حيث سيلتقي الرئيس الجديد خافيير ميلي.

ممارسات إسرائيل في غزة

ودان الرئيس البرازيلي  بشدة ممارسات إسرائيل في غزة، وفي أعقاب الإعلان عن لقائه مع بلينكن، قال الرئييس اليساري المخضرم البالغ 78 عاما خلال زيارة إلى إثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي إن ما يحدث في قطاع غزة "ليس حربا، إنها إبادة جماعية.

واشار الرئيس البرازيلي ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي لحظة أخرى في التاريخ،، وفي الواقع لقد حدث عندما قرر هتلر أن يقتل اليهود.

وأثارت هذه المقارنة غضب إسرائيل التي أعلنت أن لولا "شخص غير مرغوب فيه.

وفي السياق، اتهم وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا نظيره الإسرائيلي كاتس بــــ"الكذب"، واصفا تصريحاته بأنها "غير مقبولة بطبيعتها وكاذبة بمضمونها" و"مشينة" أيضا.

 

txt

الرئيس دا سيلفا لن يتراجع.. البرازيل ترفض سحب تعليقاتها ضد إسرائيل

وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

وفي وقت سابق أجهض مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في مجلس الأمن الدولى الثلاثاء بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد النص الذي قدمته الجزائر عضو المجلس.

وفي ظل المخاوف من هجوم عسكري إسرائيلي كبير محتمل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حظي المقترح بدعم واسع من أعضاء المجلس، وصوت لصالح مشروع القرار 13 عضوا من بين 15 عضوا في المجلس، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس- جرينفيلد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستستخدم مجددا حق النقض إذا أجرى المجلس تصويتا على مشروع القرار.

وقالت الولايات المتحدة إنها كانت ترغب في منع التصويت بدعوى أنه يعرض للخطر المفاوضات المهمة بين إسرئيل وحركة حماس.

وذكرت توماس-جرينفيلد قبل التصويت: نرى أن مشروع القرار المطروح الآن سوف يؤثر، في الواقع، بشكل سلبي على هذه المفاوضات.

 

 

وزارة الخارجية الامريكية أنتوني بلينكن البرازيل لويس إيناسيو لولا غزة إسرائيل قطاع غزة

مواد متعلقة

قاضى قضاة فلسطين يحذر من قرار تحالف نتنياهو وبن غفير

فى اليوم الـ136 من العدوان: شهداء وجرحى إثر القصف المتواصل على قطاع غزة

الاحتلال اعتقل 7060 مواطنًا من الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضى

الخارجية الفلسطينية تحذر من التدهور الخطير فى الأوضاع المعيشية للنازحين فى رفح

"أشتيه": مطلوب من العالم الاعتراف بدولة فلسطين ووضع مجلس الأمن جدولًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال

بلدية غزة: نعانى عجزًا شبه تام فى عدد الآليات المتاحة

اليوم الـ134 للعدوان.. مجازر الاحتلال لا تتوقف فى قطاع غزة

رئيس الوزراء العراقى يبحث مع أعضاء الكونجرس الأمريكى إنهاء مهمة التحالف الدولى فى بلاده

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

عاجل| صياغة صفقة جديدة للهدنة وحماية المدنيين في رفح.. تفاصيل أجندة ماكجورك في مصر

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

من 40 سنة.. أشهر صانع فوانيس صاج بالفيوم: "رمضان موسم بنستناه"

وزير الخارجية الأمريكي يزور البرازيل بعد تصريحات للرئيس سيلفا أغضبت إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها: شهيد واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة 4 من جنوده في معارك شمال غزة

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال