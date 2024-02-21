الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئيس دا سيلفا لن يتراجع.. البرازيل ترفض سحب تعليقاتها ضد إسرائيل

لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا

أكد وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا أن الرئيس لولا دا سيلفا لا يمكنه التراجع عن شيء قائم وهو الهجمات على غزة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أضاف فييرا، اليوم الأربعاء، أن بيانات الخارجية الإسرائيلية غير مقبولة شكلا وموضوعا، لافتًا إلى أن الاحتلال يحاول التغطية على هجماته ضد غزة.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية أُبلغت بأن البرازيل سترد وفق الأعراف الدبلوماسية.

وأفادت مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء، بأن الحكومة البرازيلية لا تنوي سحب تعليقات رئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، التي شبّه فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بمعاملة هتلر لليهود.

وأثارت هذه التعليقات خلافًا دبلوماسيًا بين البلدين، استدعت البرازيل على أثره سفيرها لدى إسرائيل، التي وجه مسؤولوها توبيخًا رسميًا له بعد تصريحات لولا، السبت.

وقال لولا للصحفيين خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، الأحد، إن "ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لا مثيل له في لحظات تاريخية أخرى. في الواقع، حدث ذلك حينما قرر هتلر قتل اليهود".

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، أن الرئيس البرازيلي سيظل "شخصًا غير مرغوب فيه" في إسرائيل؛ إلى أن يتراجع عن تعليقاته.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات الاحتلال فى جنين بالضفة (فيديو)

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

عاجل.. مسؤول أمريكى: الحوثيون ضربوا سفنا عسكرية أمريكية للمرة الأولى

عاجل.. قوات أمريكية تسقط عشر مسيّرات قبالة سواحل اليمن

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

ماذا يحدث بعد تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟