الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ139 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحتجزين.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، كان النصيب الأكبر منها على مدينتي خان يونس ورفح المهددة بالاجتياح، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

قوات الاحتلال ارتكبت 11 مجازر ضد العائلات والنازحين خلال الـ24 ساعة الماضية

وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 11 مجزرة ضد العائلات والنازحين في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدًا و163 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و313 شهيدًا، بالإضافة لـ69 ألفًا و333 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

أبرز التطورات خلال الساعات الماضية