الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ139 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحتجزين.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، كان النصيب الأكبر منها على مدينتي خان يونس ورفح المهددة بالاجتياح، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.
قوات الاحتلال ارتكبت 11 مجازر ضد العائلات والنازحين خلال الـ24 ساعة الماضية
وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 11 مجزرة ضد العائلات والنازحين في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدًا و163 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و313 شهيدًا، بالإضافة لـ69 ألفًا و333 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.
أبرز التطورات خلال الساعات الماضية
- قصف منزل عائلة الهسي بمنطقة المشروع شرقي مدينة رفح، أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية كبيرة.
- قصف منزل عائلة أبو عزوم وسط الشابورة في رفح، أسفر عن عدة إصابات.
- قصف منزل لعائلة الشاعر في خربة العدس في رفح، أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى وفقدان اثنين آخرين تحت الأنقاض.
- قصف منزل عائلة الحج يوسف في حي تل السلطان غرب رفح.
- قصفت سيارة برفح ما أدى لاستشهاد مواطن.
- شن غارتين قرب بوابة صلاح الدين في رفح.
- تدمير منزل لعائلة أبونقيرة ومسجد الفاروق في مخيم الشابورة بمدينة رفح.
- قصف أرض زراعية شمال رفح مقابل دار الفضيلة في منطقة خربة العدس برفح.
- قصف أرض زراعية قرب من مدخل بلدة الزوايدة على شارع صلاح الدين على الحدود المصرية ما أدى لإصابة واحدة.
- شن سلسلة غارات على دير البلح وسط القطاع، إحداها طالت غرفة داخل أرض زراعية ارتقى فيها أربعة شهداء بينهم ثلاثة أطفال.
- قصف منزل عائلة الدعاليس في مخيم النصيرات وسط القطاع، أسفر عن ارتقاء 17 شهيدًا.
- تنفيذ حزام ناري على مناطق في مدينة غزة.
- قصف منازل عائلتي أرحيم ونعيم في حي الزيتون، أسفر عن عدد كبير من الشهداء لم يستطع الدفاع المدني انتشالهم بسبب اجتياح الحي.
- قصف منزل الصحفي إيهاب نصر بحي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده هو وزوجته وأصيب أولاده بحروق.
- قصف منزلين في جباليا شمالي قطاع غزة.
- مواصلة احتلال مشفى ناصر لليوم الخامس على التوالي وسط تأكيد من وزارة الصحة بوجود ثمانية شهداء نتيجة انقطاع الأكسجين ما زالوا على الأسرة.
- مواصلة حصار مشفى الأمل لليوم الثلاثين على التوالي.
- شن قصف عنيف على منطقة قيزان النجار والبطن السمين في خان يونس.