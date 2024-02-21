أمريكا لمحكمة العدل الدولية: هناك دعم دولى كبير لإقامة دولة فلسطينية

قال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بمحكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إن هناك دعما دوليا كبيرا للتوصل إلى حل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

أكد ممثل الولايات المتحدة، في كلمته أمام قضاة محكمة العدل الدولية، في اليوم الثالث من جلسات الاستماع بشأن تداعيات احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، أن هناك خيارات صعبة من أجل تحقيق الأمن والسلام الفعليين.

أضاف أن بعض الدول تطالب المحكمة بإصدار رأي يطالب بانسحاب إسرائيل من غزة دون مراعاة احتياجاتها الأمنية، متابعا: "إن الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة تتطلب وضع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في الاعتبار".

تابع: "إننا تفاجأنا بمن يشككون في موقف الولايات المتحدة بشأن عدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية"، مستطردا: "عبرنا مرارا عن رفضنا أي محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم للأراضي بالقوة في أي مكان بالعالم".

جلسات محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل

وتستمع محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع إلى حجج 52 دولة وثلاث منظمات دولية- وهو أكبر عدد من الأطراف يشارك في أي قضية منفردة أمام المحكمة العالمية.

ويُطلب من اللجنة المكونة من 15 قاضيًا مراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تمارسه إسرائيل بالإضافة إلى السياسات "التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة".

وتستند جلسات الاستماع التي تستمر ستة أيام إلى طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم تشارك إسرائيل في المرافعات الشفوية هذا الأسبوع، وكان رد فعلها غاضبًا على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2022 من محكمة العدل الدولية، حيث وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "حقير" و"مشين".

أمريكا استخدمت الفيتو 4 مرات لصالح إسرائيل

وفي حين ضغطت الولايات المتحدة الامريكية على إسرائيل مؤخرًا للسماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فإن أفعالها السابقة تثير تساؤلات حول صدقها.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد أربعة قرارات على الأقل في مجلس الأمن الدولي تدين المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.