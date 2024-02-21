MQ-9 Reaper.. سر الطائرة الأمريكية التي أسقطها الحوثيون وأثارت مخاوف الولايات المتحدة

قال مسؤول أمريكي، أمس الثلاثاء، إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الطائرة الأمريكية بدون طيار من طراز ( إم كيو 9- رابر) MQ-9 Reaper التي تحطمت بالقرب من سواحل الحديدة في اليمن في وقت مبكر من صباح الإثنين، أسقطها صاروخ أرض جو أطلقته جماعة الحوثي.

وفي السابق، قال المسؤولون إنه من غير الواضح ما إذا كانت الطائرة بدون طيار قد أسقطت أم أنها تحطمت، وسط مخاوف أمريكية من امتلاك الحوثيين لقدرات متقدمة تهدد قدراتها العسكرية وخاصة ان طائرة إم كيو 9- رابر من أحدث وأقوى المسيرات الأمريكية.

وفي الوقت لا يزال التحقيق جاريا في الحادث، قال متحدث باسم جماعة الحوثيين في اليمن في بيان نشر على موقع "إكس": إن الطائرة MQ-9 تم إسقاطها "بصاروخ مناسب".

أبرز المعلومات بشأن إم كيو 9 الأمريكية

وفي هذا الإطار تستعرض "الدستور" أبرز معلومات وسمات الطائرة MQ-9 التي تستخدم الولايات المتحدة عادة لجمع المعلومات الاستخبارية، وفقا لموقع “Military ” المختص بأخبار ومعلومات الجيش الأمريكي، والتي جاءت كالتالي: