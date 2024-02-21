تقارير: بوتين كسب الحرب فى أوكرانيا

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، الأربعاء، إن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين استعادت مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، زمام المبادرة ووضعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موقف دفاعي.

وكتبت بلومبرج، في تقرير بعنوان "الحرب في أوكرانيا تتحول لصالح بوتين بعد أشهر من الجمود"، إن قوات الرئيس فلاديمير بوتين تحولت إلى الهجوم واستولت على بلدة أفدييفكا الشرقية بعد أشهر من القتال، وفي صراع ينحسر فيه الزخم ويتدفق، أصبح الوضع الآن أكثر قتامة بشكل ملحوظ في كييف".

وأشارت إلى قيام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتغيير قيادته العسكرية وسط خلافات حول تجنيد جنود جدد واستراتيجية ساحة المعركة، لافتة إلى أن قواته تشهد نقصًا في الذخيرة والأسلحة، في ظل الاقتتال السياسي في العواصم الغربية الذي يعوق تسليم المساعدات والمساعدات.

وأشارت بلومبرج إلى أن ملايين الأوكرانيين لا يزالون نازحين من منازلهم، وأن عدد القتلى هو الأعلى في أي صراع أوروبي منذ الحرب العالمية الثانية، لكن "روسيا وأوكرانيا تتعاملان مع خسائرهما على أنها أسرار دولة"، على حد قولها.

بسبب الفشل.. استبدال قائد الجيش الأوكرانى

واعتبرت بلومبرج أن استبدال زيلينسكي لقائد الجيش فاليري زالوزني، أنهى أسابيع من التكهنات بشأن الخلاف العميق في القيادة الأوكرانية وأثار حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه الحرب.

وكان الجيش الأوكراني انسحب من بلدة أفدييفكا في شرق البلاد يوم 17 فبراير الجاري، ما أعطى وفق التقارير الغربية، القوات الروسية المتقدمة نصرًا كبيرًا في ساحة المعركة.

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، إن القوات ستتحرك إلى موقع الدفاع "على خطوط أكثر ملاءمة".

وتعد السيطرة على أفدييفكا أمرا أساسيا في هدف روسيا المتمثل في تأمين السيطرة الكاملة على الإقليمين اللذين يشكلان منطقة دونباس الصناعية، وتمنح فلاديمير بوتين نصرا ميدانيا بينما يسعى لإعادة انتخابه الشهر المقبل، حسب فرانس برس.

بوتين: الانسحاب الأوكرانى نجاح غير مشروط

وفي أول تعليق له حول انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا، وصف بوتين الخطوة بأنها "نجاح غير مشروط"، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن".

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في الكرملين، أمس الثلاثاء، إن "النجاح في أفدييفكا يحتاج إلى تطوير ويجب على القوات الروسية أن تتقدم أكثر، وأن تكون مستعدة جيدا بالأفراد والأسلحة والمعدات والذخيرة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه سيتحدث مع شويجو بشكل منفصل حول تلبية احتياجات الجيش في هذه المنطقة.

واتفق شويجو مع بوتين على أن انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا يعد "نجاحا كبيرا". وقال إن التحصينات الروسية في المدينة مثل الممرات تحت الأرض، وهياكل خرسانية "تم إنشاؤها على مدار 9 سنوات".

وأضاف أن "القوات الجوية لعبت دورا كبيرا في المعركة حيث نفذت حوالي 460 غارة يوميا قبل انسحاب القوات الأوكرانية".