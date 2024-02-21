الإمارات لـ"العدل الدولية": زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية يقوض حل الدولتين

قالت ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا بحق الفلسطينيين منتهكة اتفاقية جنيف الرابعة، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي ولا يمكن لإجراءات المحتل أن تستمر مع الإفلات من العقاب.

وشددت ممثلة الإمارت في كلمتها أمام قضاة محكمة العدل الدولية، في اليوم الثالث من جلسات الاستماع بشأن تداعيات احتلال الأراضي الفلسطينية، أن الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن تبعات الاحتلال الإسرائيلي أمر مهم ويساعد على تحقيق حل الدولتين، مشيرة إلى أن المحكمة الدولية قادرة على جمع الأدلة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت إلى أن مستوى معاناة الأطفال والنساء في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية يصعب وصفها، قبل أن تنوه إلى انتهاكات إسرائيل المتزايدة في الضفة الغربية.

وشددت، أن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية يقوض حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مطالبة بتفكيك هذه المستوطنات ووقف النقل القسري للفلسطينيين.

وتطرقت ممثلة الإمارات إلى حق الفلسطينيين في حرية العبادة، مبينة أن إسرائيل تمنع المسيحيين والمسلمين من الوصول إلى الأماكن المقدسة منذ عام 1967 وهذا يعد انتهاكا لحرية العبادة.

استمرار جلسات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

وتستمع محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع إلى حجج 52 دولة وثلاث منظمات دولية - وهو أكبر عدد من الأطراف يشارك في أي قضية منفردة أمام المحكمة العالمية.

ويُطلب من اللجنة المكونة من 15 قاضيًا مراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تمارسه إسرائيل بالإضافة إلى السياسات "التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة".

وتستند جلسات الاستماع التي تستمر ستة أيام إلى طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم تشارك إسرائيل في المرافعات الشفوية هذا الأسبوع، وكان رد فعلها غاضبًا على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2022 من محكمة العدل الدولية، حيث وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "حقير" و"مشين".