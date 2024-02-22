هيئة الأسرى: قرار وطنى باعتبار الثلاثاء المقبل يوم غضب فلسطينيًا

أقرت مؤسسات الأسرى وفصائل العمل الوطني والإسلامي والاتحادات والنقابات والحركات الشبابية، اعتبار الثلاثاء المقبل يوم غضب، تصديًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ونصرة للمعتقلين في سجون الاحتلال.

هيئة شئون الأسرى والمحررين بمدينة البيرة

ولفت المجتمعون، خلال لقاء عُقد في مقر هيئة شئون الأسرى والمحررين بمدينة البيرة، اليوم الخميس، إلى أن القضية الفلسطينية تمر في مرحلة مفصلية، إذ استباح الاحتلال الإنسان والحيوان والحجر، وحول حياة شعبنا إلى جحيم، كما أن واقع السجون والمعتقلات، وحجم الجريمة الإسرائيلية، المتمثلة في الضرب والتعذيب والتنكيل والتجويع والإعدامات، يتطلبان من الجميع تحمل المسئولية لكسر حالة الجمود.

واتفقوا على استنهاض الشارع الفلسطيني، وحشد كل الطاقات من كل المؤسسات والأطر، وتوفير الإمكانات التي تضمن أن يكون هذا اليوم مختلفًا، ويرتقي إلى مستوى العدوان الذي يتعرض له شعبنا، والجريمة المستمرة بحق المعتقلين.

الوحدة الفلسطينية مقدسة

وشدد المجتمعون على أن الوحدة الفلسطينية مقدسة، وأنه سيتم رفض وفضح كل عوامل الانقسام والاختلاف، والتصدي الحقيقي لكل من سيحاول حرف البوصلة وتفريق الصفوف، لأن الغضب يجب أن يكون باتجاه الاحتلال وأدواته فقط.

يُذكر أن الفعالية ستكون على مستوى محافظات الوطن، في الوقت نفسه، وستتم صياغة دعوة رسمية مفصلة، بعد الانتهاء من الترتيبات مع كل الفعاليات والأطر في كل أرجاء الوطن.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على المصلين عند باب الأسباط، واعتقلت امرأة وشابًا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها قرب باب الأسباط، وفرضت قيودًا على دخول الأهالي إلى المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين بمن فيهم النساء، واعتقلت امرأة "لم تُعرف هويتها بعد"، كما اعتقلت الشاب المقدسي جهاد ناصر قوس من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.