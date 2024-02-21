الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مظاهرات أسر المحتجزين تجتاح إسرائيل.. واستطلاع للرأى: "النصر فى غزة لن يتحقق"

الاحتلال
الاحتلال

نظمت عائلات المحتجزين مظاهرة حاشدة في تل أبيب، اليوم الأربعاء، مرتدين أقنعة بصور أقاربهم المحتجزين.

المظاهرة جاءت بعد يوم من تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قال فيها: "المحتجزون ليسوا الشيء الأكثر أهمية". 

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وأظهر استطلاع للرأي، أن معظم الإسرائيليين لا يعتقدون أن جيشهم سيحقق النصر في حرب غزة، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي" نيوز. 

وأظهر استطلاع معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أن 51% من اليهود الإسرائيليين و77.5% من العرب الإسرائيليين، يعتقدون أنه من غير المرجح أن تخرج إسرائيل من حربها مع حماس بانتصار مطلق.

ووجد الاستطلاع اختلافات على طول الطيف السياسي في إسرائيل، حيث وافق 84% من المشاركين اليساريين على أن احتمال "النصر المطلق" منخفض، مقارنة بـ63% من المشاركين الوسطيين و55% من المشاركين في اليمين.

وأظهر الاستطلاع بشكل منفصل أن 63% من اليهود الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية، بينما يؤيد 73% من العرب الإسرائيليين.

حماس إسرائيل غزة تل أبيب الحكومة الاسرائيلية

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