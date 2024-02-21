هآرتس: تفاؤل بهدنة محتملة في غزة مع زيارة ماكجورك لمصر وإسرائيل

قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن هناك حالة من التفاؤل لدى حكومة الاحتلال الاسرائيلي والإدارة الأمريكية فيما يتعلق بعقد هدنة قريبا في قطاع غزة، حيث يتزامن هذا التفاؤل مع زيارة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك الذي يزور مصر وإسرائيل، اليوم الأبعاء.

وقالت الصحيفة، إنه للمرة الأولى منذ أسابيع، هناك درجة صغيرة من التفاؤل في إسرائيل بأن الجهود الأميركية للتفاوض على اتفاق آخر للمحتجزين مقابل الهدنة سوف تؤتي ثمارها، وتركز المحادثات الآن على العديد من القضايا الرئيسية بشكل رئيسي نسبة المحتجزين إلى الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم ومدة وقف إطلاق النار.

ووفقا للصحيفة، فإن حالة التفاؤل جاءت بسبب الجهود الأمريكية المتجددة لتأمين تحقيق انفراجة في المفاوضات، ويقود هذه الجهود مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، إلى جانب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك.

ويوم الثلاثاء، سافر وفد من حماس، برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين، وفيما شارك كل من مصر وقطر في المبادرة الأمريكية.

استمرار مفاوضات القاهرة لإحلال هدنة في غزة

ووفقا للصحيفة، تركز المفاوضات الآن على عدة نقاط رئيسية في الخطة، بما في ذلك "السؤال الرئيسي" - النسبة بين عدد المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم في المرحلة الأولى.

كذلك هناك أمر آخر وفق الصحيفة يتعلق بمدة وقف إطلاق النار المصاحب لعملية تبادل المحتجزين، وأبعاد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة خلالها، وتركز إدارة بايدن جهودها على محاولة التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، الذي يبدأ بعد أقل من ثلاثة أسابيع، في 10 مارس بينما تدخل حرب غزة لشهرها الخامس على التوالي.