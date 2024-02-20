الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

البرلمان العربى يعرب عن أسفه لنقض مشروع قرار وقف إطلاق النار فى غزة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أعرب البرلمان العربي عن أسفه الشديد لنقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابة عن الدول العربية، محذرًا من خطورة إبقاء الوضع على ما هو عليه، والاتجاه به نحو التصعيد دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب الإسرائيلية.

وقال "البرلمان العربي" في بيانه إن ما يحدث داخل أروقة مجلس الأمن يؤكد أننا أمام منظومة غير قادرة على ضبط الأمن والاستقرار الدوليين، داعيًا إلى ضرورة إصلاح هذه المنظومة حتى تستطيع القيام بالدور المنوط بها وهو نشر السلم والأمن دون ازدواجية.

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رئيس البرلمان العربى يدعو بعض الدول الإفريقية واللاتينية لمراجعة موقفها من الاحتلال

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رئيس البرلمان العربي يثمن المواقف المشرفة لجنوب إفريقيا لدعم القضية الفلسطينية

وشدد على أن استمرار المجازر الوحشية في قطاع غزة وصمة عار في جبين الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

البرلمان العربي قطاع غزة الجمهورية الجزائرية مجلس الأمن الدول العربية المنظومة

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