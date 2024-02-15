الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نتصاًارا لمبادئ الحق والإنسانية

رئيس البرلمان العربى يدعو بعض الدول الإفريقية واللاتينية لمراجعة موقفها من الاحتلال

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

أعلن عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن تقدير البرلمان العربي المواقف الشجاعة التي اتخذتها بعض الدول الإفريقية من أجل وقف المجازر اليومية وجرائم الإبادة الجماعية، التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها الخطوة التاريخية لجمهورية جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية.

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دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وثمّن "العسومي" المواقف الحرة لبعض دول أمريكا اللاتينية لنصرة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيًا بعض الدول الإفريقية وبعض دول أمريكا اللاتينية الدول التي لا تزال تدعم الكيان المحتل إلى مراجعة سياستها والانتصار لمبادئ الحق ومبادئ الإنسانية التي تجسدها عدالة القضية الفلسطينية.

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جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي في افتتاح المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب- جنوب، تحت عنوان "دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة"، والذي عقد في العاصمة المغربية الرباط يومي 15، 16 فبراير، بمشاركة عدد كبير من برلمانات الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية.

 

توحيد مواقف الدول العربية والإفريقية واللاتينية تجاه القضية الفلسطينية

ودعا "العسومي" إلى أن يصدر عن هذا المؤتمر نداء من أجل توحيد مواقف الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وتكثيف الضغط من أجل وضع حد للجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال العنصري البغيض، على مدار ما يقرب من خمسة أشهر بشكل متواصل، والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال.

واستنكر صمت المجتمع الدولي وعجزه عن مجرد إصدار قرار لوقف إطلاق النار، في أسوأ أزمة إنسانية كشفت الوجه القبيح لسياسة المعايير المزدوجة.

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البرلمان العربي: حريصون على مد جسور التواصل بين الشعوب العربية والإفريقية واللاتينية

 

وأكد "العسومي"، خلال كلمته، على حرص البرلمان العربي على مد جسور التواصل والتقارب بين الشعبين العربي والإفريقي وشعب منطقة أمريكا اللاتينية، لما يجمع بينهم من علاقات تاريخية عميقة، وموروثات ثقافية وإنسانية وحضارية مشتركة، لا سيما في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي، والتي تتطلب تعزيز التضامن من أجل الدفاع عن القضايا العادلة وحماية المصالح المشتركة.

وجدد "العسومي" دعوة البرلمان العربي إلى إطلاق برامج ومشروعات ذات بعد إقليمي مشترك تهدف إلى تحقيق المزيد من التكامل والاندماج بين الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية.

وأكد أن التعاون الإقليمي أصبح ضرورة مُلِحة لا غنى عنها لمواجهة تحديات مشتركة كثيرة، كمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتطوير التعليم والمنظومة الصحية، وتمكين المرأة والشباب، وتحقيق الأهداف التنموية التي تصبو إليها شعوبنا.

جانب من المؤتمر

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المؤتمر البرلماني للتعاون بين العالم العربي وأفريقيا البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي عادل العسومي مؤتمر المغرب الدستور

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