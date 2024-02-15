الأمين العام لجامعة الدول العربية: الحرب على غزة كشفت ضعف النظام الدولى

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الحرب الإسرائيلية الغاشمة المستمرة للشهر الخامس على قطاع غزة، كشفت عن ضعف النظام الدولي، كما أنها أزاحت الستار عن الوجه الحقيقي للمعايير المزدوجة للسياسة الدولية.

وحذر، خلال اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب من فلسطين، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار النهج الوحشي والعدواني من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي على غزة، منتقدًا الذين يدافعون عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وينكرون أنها قوة محتلة، أو يتعامون عن هذه الحقيقة ويلتفون عليها.

ما قيمة العدالة والنظم الدولية إن ظلت عاجزة عن تحقيق وقف إطلاق النار؟

وتساءل الأمين العام لجامعة الدول العربية، ما قيمة العدالة والنظم الدولية إن ظلت عاجزة عن تحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء هذه المذبحة اليومية البشعة؟ مؤكدًا أن العرب عبروا بوضوح، وعلى نحو لا لبس فيه، عن رفضهم القاطع لكل محاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير السكان من أراضيهم، مستغلة أحداث 7 أكتوبر لتسريع وتيرة تنفيذ مخططات التطهير العرقي وأوهام الانفراد بالأرض كلها من النهر إلى البحر وكأنها أرض بلا سكان.