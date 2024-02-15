444 مليون دولار.. "إكسترا نيوز" تستعرض التبادل التجارى بين مصر والبرازيل
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديوجراف يرصد حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل، وجاءت أبرز نقاط التقرير كالتالي:
- ارتفاع الصادرات المصرية لتسجل 444 مليون دولار في 2023.
- ارتفاع الصادارات المصرية في عام 2023 بنسبة 1.3% عن 2022.
- بلغت الواردات المصرية من البرازيل 3 مليارات دولار في 2023.
- بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.4 مليار دولار في 2023.
- أهم الصادرات المصرية: أسمدة وحديد وصلب وزجاج ومصنوعات.
- أهم الواردات المصرية: حبوب وخامات حديد وسكر ولحوم.