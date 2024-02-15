الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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444 مليون دولار.. "إكسترا نيوز" تستعرض التبادل التجارى بين مصر والبرازيل

علم البرازيل وعلم
علم البرازيل وعلم جمهورية مصرالعربية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديوجراف يرصد حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل، وجاءت أبرز نقاط التقرير كالتالي:

  • ارتفاع الصادرات المصرية لتسجل 444 مليون دولار في 2023.
  • ارتفاع الصادارات المصرية في عام 2023 بنسبة 1.3% عن 2022.
  • بلغت الواردات المصرية من البرازيل 3 مليارات دولار في 2023.
  • بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.4 مليار دولار في 2023.
  • أهم الصادرات المصرية: أسمدة وحديد وصلب وزجاج ومصنوعات.
  • أهم الواردات المصرية: حبوب وخامات حديد وسكر ولحوم.
الصادرات المصرية مصر والبرازيل مصر البرازيل حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل

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