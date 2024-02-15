الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الرئيس السيسى: المباحثات مع الرئيس البرازيلى تناولت تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع الرئيس البرازيلي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا، أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن المباحثات مع نظيره البرازيلي تناولت تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووجه الرئيس السيسي التحية لنظيره البرازيلي على مرور 100 عام على العلاقات الثنائية بين البرازيل ومصر.

الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى البلدين لتنسيق موضوعات التعاون

وأضاف الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى البلدين لتنسيق موضوعات التعاون.

 


 

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس البرازيلي مصر البرازيل

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