خبير: تصريحات دا سيلفا بتعديل مجلس الأمن مطلب لجميع الدول النامية

علق الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، على تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، عن تطوير مجلس الأمن وإعادة عملية الحوكمة من جديد، حيث أشار إلى أهمية وجود دولة إفريقية ولاتينية في مجلس الأمن بشكل دائم، كما رفض ما يحدث من قبل الدول دائمة العضوية باستخدام حق الفيتو لوقف الانتهاكات التي تحدث في بدلن كثيرة الآن.

تعديل وتطوير مجلس الأمن هو مطلب لجميع الدول النامية خاصة دول الجنوب

وقال، خلال مداخله هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن تعديل وتطوير مجلس الأمن هو مطلب لجميع الدول النامية خاصة دول الجنوب لان مجلس الأمن لا يمكن باي شكل من الاشكال ثبات تشكيل أعضائه من 1945 حتى الآن.

ولفت إلى أن دا سيلفا تحدث عن انحصار القوة في الـ5 دول المنتصرة منذ الحرب العالمية الثانية، وتمتعهم بحق الفيتو للتدخلات في شرعيتهم بمسائل تختص بدول العالم أجمع وبالتالي مصر كان لها سبق بهذا الشأن عام 2003 في تقديم خطة لإصلاح مجلس الأمن الدولي وتمثيل لأفريقيا.

وأوضح، أن “رغبة التعديل والإصلاح ستتوقف على رغبة القوى الكبرى على إصلاحها أم لا، فهم محتكرين حق الفيتو لهم فقط ولا يريدون إعطاء الفرصة أو الحق لأي دولة أخرى، لتأتي البريكس لتوازن القوى الأمنية والسياسية للنظام العالمي وذلك التي تسعي إليه الصين وروسيا لتحويل أحادي القطب إلى متعدد الأقطاب".