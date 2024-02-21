الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: إسرائيل لم تقدم خطة لحماية مليون مدني في رفح

رفح
رفح

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، الأربعاء، إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية أكثر من مليون مدني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل هجومها الذي تهدد به على المدينة الحدودية.

تحذيرات أمريكية من الهجوم الإسرائيلي على رفح 

وأوضح ميلر في مؤتمر صحفي اليوم، أنه على الرغم من أنه اطلع على تقارير تفيد بأنه تتم صياغة خطة، إلا أنه لا يستطيع التحدث عما قد يتضمنه ذلك، ويأمل المسؤولون أيضًا أن يتم تنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة قبل بداية شهر رمضان، والذي من المتوقع أن يبدأ في 10 مارس وذلك وفقا لما نقلته شبكة “NBC” الأمريكية.

وتابع ميلر "كما قلت، نود أن نحصل عليه في أقرب وقت ممكن، وهذا ما سنواصل محاولة القيام به، وفي الوقت نفسه، أوضحنا أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تشن حملة عسكرية كاملة في رفح ما لم يكن لديها خطة إنسانية ذات مصداقية وواقعية ويمكنها تنفيذها".

وسبق وقال وزير الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي الحكومي، أمس، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية ستستمر حتى شهر رمضان إذا كان المحتجزين لا يزالون في غزة في ذلك الوقت.

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صحيفة: حماس تغير موقفها لوقف مؤقت لإطلاق النار

وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" في تقرير سابق لها إن حماس تخلت عن مطلبها بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، مما يشير لانفراجة كبيرة في احتمالية إقرار هدنة قريبًا.

وفي السابق، أصرت الحركة الفلسطينية على وقف دائم لإطلاق النار لقبول اتفاق يتضمن إطلاق سراح المحتجزين والحصول على ضمانات بأن الهدنة سيعقبها وقف دائم لإطلاق النار.

وقالت المصادر للصحيفة: "إن موقف حماس المعدل يشمل أيضًا تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل، والذي يحكمه التقدم المحرز في مفاوضات وقف إطلاق النار".

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