الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية

الخدمة العسكرية فى
الخدمة العسكرية فى جيش الاحتلال

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف، إن بعض الشباب في إسرائيل يسجنون لرفضهم الخدمة العسكرية في إسرائيل، مؤكدًا أن يحصل في غزة الآن يجب التحقيق فيه من خلال منظمة غير منحازة وهى المحكمة الجنائية الدولية فهي الهيئة التي يجب أن تحقق بالحرب.

وتابع كسيف في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية “أنا نائب معارض دوري هو الحديث ضد الحكومة بالنيابة عن المجتمع، ونحن نحتاج إلى إصلاحات في إسرائيل وانا لم أدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل لكن نريد وقف سفك الدماء باتفاق سلام وبحصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة”.

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سموتريش أضعف إسرائيل

فيما قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد  في خطاب له إن الطريق إلى النصر يبدأ بالتزامهم تجاه المحتجزين”، وذلك بعد يوم من تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريش أن المحتجزين “ليسوا الشيء الأكثر أهمية”.

وقال لابيد أمام البعثة السنوية لمؤتمر الرؤساء: “حماس لا تهتم إذا قُتل شعبها لكننا سنفعل أي شيء تقريبًا لضمان عودة أطفالنا وآبائنا".

ووفقا لما نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، يواصل لابيد هجومه غير المباشر على سموتريتش وآخرين في الائتلاف، قائلًا إنه في السنوات القليلة الماضية، تعرضت ديمقراطية إسرائيل للهجوم من الداخل، وتم إضعافها من الداخل، بما في ذلك من قبل الأشخاص الذين يجلسون في الحكومة اليوم.

ويقول رئيس الوزراء السابق إن هذه الشخصيات أضعفت إسرائيل وبالتالي شجعت حماس على الهجوم: "لقد نظروا إلينا وقالوا: إذا لم تكن إسرائيل ديمقراطية بنفس الدرجة، فهي أيضًا ليست قوية".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أكدت في تقرير لها أن إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، يزيد من أزمات إسرائيل في الخارج وخصوصًا إثارة غضب مصر وقطر، ما يشعل جبهات خلاف جديدة بعد ضغوطه على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنع المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان من خلال تشديد إجراءات الدخول، وهو ما أثار غضب المؤسسة الأمنية للاحتلال ورفض الجيش لها.

إسرائيل حرب غزة الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف الخدمة العسكرية

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