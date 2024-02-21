استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن معظم الإسرائيليين داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يعتقدون أن النصر المطلق، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على حركة حماس في قطاع غزة أمر ممكن.

اليهود الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية

وجد استطلاع أجراه "معهد الديمقراطية الإسرائيلي" ونشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن 51% من المشاركين في الاستطلاع من اليهود و77.5% من العرب الإسرائيليين يعتقدون أن هناك احتمالًا ضعيفًا لأن تنتهي الحرب بمثل هذا النصر ضد حركة حماس من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما وجد الاستطلاع اختلافات على طول الطيف السياسي الإسرائيلي، حيث وافق 84% من المستطلعين من اليسار، و63% من المستطلعين من الوسط، و55% من المستطلعين من اليمين على أن احتمالية "النصر المطلق" منخفضة.

وتأتي نتائج الاستطلاع بعد أن قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر أن إسرائيل “على مسافة قريبة من النصر المطلق”.

63% من اليهود الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية

كما أظهر الاستطلاع أن 63% من اليهود الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية، بينما يؤيدها 73% من العرب الإسرائيليين.

الكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية

وسبق وقال عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف، إن بعض الشباب في إسرائيل يسجنون لرفضهم الخدمة العسكرية في إسرائيل، مؤكدًا أن يحصل في غزة الآن يجب التحقيق فيه من خلال منظمة غير منحازة وهى المحكمة الجنائية الدولية فهي الهيئة التي يجب أن تحقق بالحرب.

وتابع "كسيف" في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية “أنا نائب معارض دوري هو الحديث ضد الحكومة بالنيابة عن المجتمع، ونحن نحتاج إلى إصلاحات في إسرائيل وانا لم أدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل لكن نريد وقف سفك الدماء باتفاق سلام وبحصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة”.

فيما قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد في خطاب له إن الطريق إلى النصر يبدأ بالتزامهم تجاه المحتجزين”، وذلك بعد يوم من تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريش أن المحتجزين “ليسوا الشيء الأكثر أهمية”.