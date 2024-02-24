السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس

الاحتلال
الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، شقيقين من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة وداهمت عدة منازل وفتشتها واعتقلت الشقيقين حمزة ومحمد سلام الدسوقي، بعد العبث وتخريب ممتلكات منزلهما، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من محورها الغربي وتمركزت على مداخل وقرب مخيم العين وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة.

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غارة إسرائيلية على مخيم المغازي

وفي أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

انتهاك للقانون الإنساني الدولي

وفي وقت سابق، طالب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل فورا، مؤكدين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لإسرائيل لاستخدامها في غزة هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ودعا الخبراء الأمميون في بيان لهم، جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي، وشددوا على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.

وأضاف الخبراء أن عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة طالما أن هناك خطرا واضحا، مرحبين بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 من الشهر الجاري الذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرة المقاتلة من طراز إف 35 إلى دولة الاحتلال.

ولليوم الـ141، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 29514 شهيدا، ونحو 69616 جريحا، في حصيلة غير نهائية.

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