تقرير غربى: إنهاء الحرب فى غزة أولوية قصوى لاجتماع باريس

سلطت صحيفة قناة “آسيا نيوز”، الجمعة، الضوء على الحرب بين إسرائيل وحماس، مشيرة إلى أن مسؤولون كبار من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة ومصر يجتمعون في باريس.

زخما جديدا بين إسرائيل وحماس



وأشارت الصحيفة إلى أن الجهود الدولية للتوسط في اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس قد اكتسبت زخماً جديداً.

وتابعت انه من المقرر أن يجتمع مسؤولون كبار من إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر في باريس لإجراء محادثات حول صفقة محتملة لإطلاق سراح حوالي مائة رهينة ما زالوا عالقين في غزة.

مناقشات باريس حول وقف اطلاق النار

وبدأت مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل محادثات في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة لمناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتفاق تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وتل أبيب.

وفي 7 فبراير، اقترحت حماس خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة، تتضمن وقفًا للقتال لمدة 135 يومًا لتنفيذ صفقة تبادل الرهائن، وفقًا لمصدر فلسطيني.

وتم التوصل إلى الاتفاق الإطاري الأصلي خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية الشهر الماضي ضم كبار المسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر.

وتعتقد إسرائيل أن هناك 134 إسرائيليا محتجزين في غزة بعد أن تمكن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، من تحرير إسرائيليين اثنين كانا محتجزين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة منذ هجوم عبر الحدود شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.

وأدت الحرب الإسرائيلية التي تلت ذلك إلى مقتل أكثر من 29500 شخص وتسببت في دمار شامل ونقص في الضروريات.

ودفعت الحرب الإسرائيلية على غزة 85% من سكان القطاع إلى النزوح الداخلي وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، في حين تضررت أو دمرت 60% من البنية التحتية للقطاع، وفقا للأمم المتحدة.

وللمرة الأولى منذ قيامها عام 1948، تواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بسبب حربها في غزة.