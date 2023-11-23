الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفارة الأمريكية: بايدن يقدّر دور مصر فى تهيئة الظروف المواتية لإنشاء دولة فلسطينية

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية

ألقت السفارة الأمريكية في القاهرة الضوء على المحادثة التي دارت أمس بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن حول اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وبدء هدنة إنسانية.

وجاء في بيان للسفارة: تحدث الرئيس جوزيف ر. بايدن جونيور مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس مع وقف إنساني في قطاع غزة. 

وأضاف البيان: وناقش الرئيسان التنسيق القائم لزيادة المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة. وشدد الرئيس بايدن على أن الولايات المتحدة لن تسمح في أي ظرف من الظروف بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية أو فرض حصار على غزة أو إعادة رسم حدود القطاع. 

وأكد بايدن التزامه بإنشاء دولة فلسطينية وأقر بالدور الرئيسي الذي تلعبه مصر لناحية تهيئة الظروف المواتية لتحقيق ذلك.

واتفق الرئيسان على أن يبقيا على اتصال وثيق على مدار الأيام المقبلة فيما يتم تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الرهائن بشكل كامل.

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