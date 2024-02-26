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مصر

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

الذهب
الذهب

يشغل بال محبين وعشاق معادن الذهب معرفة سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، مع انخفاض أسعار الذهب، واستقرت أسعار الذهب عقب موجة من الانخفاضات المتتالية والتي تكون بلغت 30% من سعر الجرام بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية والتي سوف تساعد لحل أزمة النقد الأجنبي بمصر.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصري والدولار

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 26 فبراير 2024.

أكدت شبعة الذهب في مصر أن تكون أسعار الذهب اليوم استقرت بمصر بفعل إجازة الصاغة المحلية والبورصة العالمية وذلك عند المستويات التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الآن على مبلغ 3428 جنيها للبيع و3314 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 الآن على قيمة 3000 جنيه للبيع و2900 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 الآن على 2571 جنيها للبيع و2485 جنيها للشراء.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

استقر سعر الجنيه الذهب الآن على مبلغ 24000 جنيه للبيع وقيمة 23200 جنيه للشراء.

العلاقة بين صفقة رأس الحكمة وسعر الذهب

قال وصفي واصف، بصفته مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة صالة التحرير، المذاع في قناة صدى البلد، إن سعر الذهب قد تراجع بنسبة 30% في السوق المحلية بعد توقيع صفقة رأس الحكمة والتي ساعدت على وجود انخفاض في سعر الدولار في السوق الموازية وهو ما قد ساهم بدوره في تهدئة سوق الذهب.

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سعر الذهب اليوم بالدولار

استقر سعر الذهب العالمي بالعقود الفورية على الارتفاع وتكون بنسبة 0.57% عند حوالي 2035.71 دولار للأوقية، بينما استقر سعر الذهب بالعقود الآجلة على الارتفاع 0.74% عند مبلغ 2045.80 دولار للأوقية؛ وعلى الصعيد الآخر فقد انخفض مؤشر الدولار (DXY)، وذلك بنسبة 0.1%.

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