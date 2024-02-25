الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

استمرار تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر بسوق الصاغة

الذهب
الذهب

يتصدر السؤال عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، بعد الانخفاضات المتتالية في أسعار المعدن الأصر في أسواق الصاغة إذ افتتحت جلساتها اليومية على هبوط حاد لليوم الثالث على التوالي.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الأحد 25-2-2024، انخفاضًا بسبب انهيار سعر الدولار في السوق الموازية وكذلك وتراجع الطلب والذي تزامن مع الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، مع تسجيل هبوط طفيف في سعر الأوقية ببورصة المعادن الدولية في نهاية التداولات الأسبوعية. 

انخفاض سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024

وأوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تلفزيونية، أن سعر الجرام انخفض لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، حيث وصل إلى مستويات أقل من 3000 جنيه للجرام عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في الوقت الحالي، مقارنة بنحو 3210 جنيهات مساء أمس الجمعة، دون احتساب التكاليف الإضافية، التي تختلف بين العيارات المختلفة.

تحديثات أسعار الذهب اليوم عيار 24 للبيع والشراء

وثبت متوسط سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد بعد انخفاضه الأخير، حيث بلغ سعر البيع حوالي 3428.5 جنيه، في حين سجل سعر الشراء نحو 3314.2 جنيه، دون احتساب تكاليف المصنعية والدمغة، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من قبل شعبة الذهب والمجوهرات في مصر على منصة "أي صاغة". 

سعر جرام  الذهب اليوم عيار 21

واستقر سعر الذهب اليوم عيار 21 الأحد بعد تراجعه الأخير، حيث بلغ سعر البيع 3000 جنيه، وسجل سعر الشراء نحو 2850جنيه، دون احتساب تكاليف المصنعية والدمغة. ويتم إضافة 100 جنيه لتكاليف المصنعية على سعر الجرام.

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سعر جرام  الذهب اليوم عيار 18

أما بالنسبة لسعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد، فقد استقر أيضًا بعد انخفاضه الأخير، حيث بلغ سعر البيع 2571.4 جنيه، وسجل سعر الشراء نحو 2485.7 جنيه، دون احتساب تكاليف المصنعية والدمغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 وزن "8 جرام" الأحد 25 فبراير 2024 إلى 24000 جنيه للبيع و23200 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار 

وبالنسبة لسعر أوقية الذهب بالدولار، فإن متوسط قيمة الأونصة تسجل حوالي 2036 دولارًا.

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