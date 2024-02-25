الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ما توقعات سعر الذهب 2024؟ ارتفاع أم انخفاض

توقعات سعر الذهب
توقعات سعر الذهب 2024

ارتفع البحث عن معرفة توقعات سعر الذهب 2024 على محركات جوجل خلال الأيام القليلة الماضية بعدما شهد سعر الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، لذا ينشر موقع "الدستور" توقعات سعر الذهب خلال الأيام المقبلة. 

توقع سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، أن يواصل سعر الذهب تراجعه في الفترة المقبلة مع استمرار هبوط سعر الدولار في السوق السوداء "السوق الموازي".

سعر الذهب اليوم الأحد 

شهد سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 انخفاضًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية وإليك قائمة بالأسعار: 

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 نحو 3457 جنيها للبيع، و3342 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، نحو 3169 جنيها للبيع، و3064 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، ليبلغ 3025 جنيها للبيع، و2507 جنيها للشراء. 

شعبة الذهب والمجوهرات: الذهب خسر 30% من قيمته.. وتوافر "الدولار" السبب

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، نحو 2592 جنيها للبيع و2507 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 

هبط سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 ليسجل 2016 جنيها للبيع و1950 جنيها للشراء.

كم سعر الذهب عالميًا بالدولار؟

على المستوى العالمي، شهد سعر الذهب اليوم بالدولار استقرارا، حيث سجل سعر بيع الأوقية 2037 دولارا، و2036 دولارا للشراء، بالتزامن مع إجازة بورصة الذهب العالمية.

جدير بالذكر أن سعر الذهب في مصر شهد انخفاضًا منذ يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع الإعلان عن الصفقة الكبرى لمشروع رأس الحكمة، من جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي ستتضمن ضخ استثمارات جديدة بواقع 35 مليار دولار.

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