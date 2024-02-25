شعبة الذهب والمجوهرات: الذهب خسر 30% من قيمته.. وتوافر "الدولار" السبب

كشف لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين سببه هو التراجع الكبير في أسعار الدولار بالسوق الموازية نتيجة لإعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة التي من شأنها توفير سيولة دولارية يتجاوز بها الاقتصاد المصري أزمة عدم توافر السيولة من النقد الأجنبي لمواجهة الالتزامات والاحتياجات.

وأضاف المنيب في تصريح اليوم، أن توافر السيولة الدولارية أمر سيعزز من قدرة الدولة في القضاء على السوق الموازية لأسعار صرف العملات ومقدرتها على توفير احتياجات ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية والاستيرادية المختلفة.

وأكد المنيب، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 650 جنيهًا، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 3000 جنيه، مضيفًا أن صفقة رأس الحكمة علي كل الأصعدة مفيدة للاقتصاد المصري لتوفيرها سيولة دولارية ستعزز الفرص لإنهاء أزمة وجود سعرين للدولار بالسوق.

وأضاف المنيب، أن الذهب خسر 30% من قيمته بعد وصول عيار 21 إلى 3000 جنيه بعدما كان قد وصل لـ4200 جنيه أمر يجب أن يصاحبه فورًا انخفاض في السوق المصرية بنفس النسبة لأسعار الخامات والسلع المستوردة بالدولار كالحديد والنحاس والأخشاب، مشيرًا إلى أن التدفقات الدولارية من دخول استثمارات أجنبية مباشرة في الدولة أمر يعزز من قوة الاقتصاد والاستقرار للأسواق.