توقعات سعر الذهب عيار 21 بعد الانخفاض.. أسعار الأعيرة المختلفة

يتسأل الملايين من المصريين عن توقعات سعر الذهب عيار 21 بعد الانخفاض الحاد في السوق المحلي واقترابه من البورصة العالمية عقب انهيار العملة الأمريكية في السوق الموازي بفعل الإعلام عن ضخ 15 مليار دولار في البنك المركزي قبل شهر رمضان المبارك عقب توقيع صفقة شركة مع الإمارات في رأس الحكمة.

توقعات سعر الذهب عيار 21 بعد الانخفاض

أكدت كافة توقعات سعر الذهب عيار 21 بعد الانخفاض الناتج عن ضخ استثمارات دولارية مباشرة نتيجة شراكة في تطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات وجود مزيد من الانخفاضات في الدولار في السوق الموازي والذهب حيث سجل الذهب من عيار 21 في تعاملات اليوم 25 فبراير 2024 في محلات الصاغة المصرية نحو 3000 جنيه بمعدل هبوط سجل نحو 600 جنيه في الجرام الواحد.

ويتوقع كافة التوقعات الاقتصادية مزيد من الانخفاض في معدن الذهب وذلك عقب إتمام الصفقة بشكل فعلي وتوافر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية بشكل فعلي خلال الأيام المقبلة بالسعر الرسمي الذي يقره البنك المركزي المصري.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 - 2 - 2024

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم خلال تعاملات فيكافة محلات الصاغة المصرية يوم الأحد 25 - 2 - 2024 بدون مصنعية كما يلي:-

سجل جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة

البيع 3514.25 جنيه.

الشراء 3400 جنيه.

بمعدل هبوط 28.5 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة

البيع 3221.5 جنيه.

الشراء 3116.75 جنيه.

بمعدل هبوط 25.25 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة

البيع 3075 جنيه.

الشراء 2975 جنيه.

بمعدل هبوط 25 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة

البيع 2635.75 جنيه.

الشراء 2550 جنيه.

بمعدل هبوط 21.5 نقطة.

سجل جنيه الذهب في الصاغة

البيع 24600 جنيه.

الشراء 23800 جنيه.

بمعدل هبوط 200 نقطة.

سجل أونصة الذهب في البورصة العالمية

البيع 2037$.

الشراء 2036$.

بمعدل هبوط 2 نقطة.

اقرأ أيضا

أسعار سبائك الذهب في مصر حاليا