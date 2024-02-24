مزايا رأس الحكمة| أسعار السبائك الذهب اليوم السبت 24 -2-2024 في مصر

يتساءل قطاع كبير عبر المنصات عن سعر سبائك الذهب اليوم السبت 24-2-2024، وشهد سعر الذهب اليوم السبت في مصر انخفاضا حادا جديدا خلال منتصف التعاملات، حيث انخفض سعر الجرام بمقدار 200 جنيه مقارنة ببداية التعاملات، يعود هذا الانخفاض إلى تأثير انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد الإعلان عن تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، بالإضافة إلى اقتراب ضخ نحو 35 مليار دولار في السوق المصرية.

انخفاض سعر الذهب اليوم السبت 24-2-2024

وتراجع سعر جرام الذهب بمقدار 85 جنيها مع بداية التعاملات، ليصل إجمالي خسائره حتى منتصف تعاملات اليوم إلى 285 جنيها، وقد فقد أيضا نحو 165 جنيها من قيمته مساء أمس بعد الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي بالشراكة بين مصر والإمارات، وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية.

تأثير مشروع رأس الحكمة على سعر الذهب اليوم

وانخفض سعر الدولار في السوق الموازية في مصر إلى أقل من 60 جنيهًا بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس، بشأن دخول 35 مليار دولار إلى مصر خلال شهرين، من بينها استثمارات مشروع رأس الحكمة، ومنها 11 مليار دولار ودائع بالبنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمارات، بالإضافة إلى 15 مليار دولار خلال أسبوع.

سعر الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية 24-2-2024

سعر الذهب اليوم السبت في مصر لعمليات البيع والشراء هو كالتالي وفقًا للشعبة العامة للذهب:

- جرام الذهب عيار 21:

- سعر البيع: 3075 جنيها

- سعر الشراء: 2975 جنيها

- جرام الذهب عيار 24:

- سعر البيع: 3514.25 جنيه

- سعر الشراء: 3400 جنيه

- جرام الذهب عيار 18:

- سعر البيع: 2635.75 جنيه

- سعر الشراء: 2550 جنيها

- جرام الذهب عيار 14:

- سعر البيع: 2050 جنيها

- سعر الشراء 1983.25 جنيه

- جنيه الذهب:

- سعر البيع: 24600 جنيه

- سعر الشراء: 23800 جنيه

أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم السبت 24 -2-2024