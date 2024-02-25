الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الذهب اليوم يواصل الانخفاض في السوق المحلي.. وهذا سعر عيار 21

الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب اليوم استمرارًا في التراجع خلال تعاملات اليوم حيث استقرت المعدن الأصفر بعد سلسلة من الانخفاضات التي شهدتها أسواق الذهب في الأيام السابقة وشهر عيار 21، الذي يعد الأكثر تداولًا، انخفاضًا بقيمة 400 جنيه، حيث استقرت سعر الذهب اليوم بعد الهبوط الذي شهدته الأيام الماضية.

سعر الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب انخفاضًا حادًا في السوق المحلي، على إثر إعلان توقيع الصفقة الاستثمارية الضخمة "رأس الحكمة"، بين مصر والإمارات والتي تتضمن استثمارات بلغت 35 مليار دولار، هذا الإعلان أثر سلبًا على سعر صرف الدولار في السوق الموازي، مما زاد من التراجع في أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 18  

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2550 جنيهًا للشراء. 

ويتوافر من عيار 18 مشغولات مختلفة ومتنوعة حيث تتميز بجودتها وجمال تشكلها ما يجذب الكثير من العرائس وحتى الزبائن للإقبال على الحصول عليه والاستمتاع بتشكيله ولونه الرائع.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 2975 جنيهًا جنيهًا للشراء. 

ويجمع الذهب عيار 21 بين الجمال في الحلي وبين الحفاظ على قيمة الأموال خاص وأن سعره متوسط بين العيارين الأخرين 24 و18 فضلا عن أن مصنعيته تكون في معظم الأحيان أقل من عيار 18 في المشغولات أما في الادخار فيتوفر منه العملات المعدنية بأوزان مختلفة.

توقعات سعر الذهب عيار 21 بعد الانخفاض.. أسعار الأعيرة المختلفة

مزايا رأس الحكمة| أسعار السبائك الذهب اليوم السبت 24 -2-2024 في مصر

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3400 جنيهًا.

وهو الأكثر نقاء ويتوفر منه السبائك بأوزان مختلفة.

سعر جنيه الذهب اليوم 

ووصل سعر جنيه الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 23.800 جنيه وهو بوزن 8 جرامات من عيار 21 بدون سعر المصنعية ويعتبر الجنيه الذهبي محل اهتمام المستثمرين وعشاق الذهب على حد سواء، فهو أداة مناسبة للإدخار لحفظ قيمة الأموال من التضخم وكذلك الاستثمار.

واستقر سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية ليسجل 2035 دولارًا للأونصة، تأثرت الأسواق بالتقلبات الاقتصادية والأحداث العالمية مادفع الكثير من الأشخاص والمستثمرين إلى اللجوء للاحتماء بالأصول الآمنة في ظل التذبذب الذي يسيطر على الأسواق العالمية تبقى التوقعات مترقبة لمزيد من التحولات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

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