سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 25 فبراير 2024

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 25 فبراير2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث "جوجل".

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاحد 25 فبراير 2024

وشهد سعر الذهب انخفاضا ملحوظا بعد مشروع رأس الحكمة حيث سجل عيار 21 للبيع 2895 جنيها، بينما وصل سعر الشراء إلى 2945 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع إلى 3309 جنيهات، بينما سجل للشراء 3366 جنيهات

كما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 25 فبراير للبيع 3033 جنيها، بينما سجل للشراء سعر الـ 3086 جنيها

وصل سعر البيع لجرام الذهب عيار 21 الي 2895 جنيه، وصل سعر الشراء إلى 2945 جنيها

وصل سعر الذهب عيار 18 سعر 2482 جنيها للبيع ، بينما وصل سعر الشراء إلى 2524 جنيها

سعر ذهب عيار 12 وصل سعر البيع إلى 1654 جنيها، وصل سعر الشراء إلى 1683 جنيها

سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 23 فبراير 2024

وصل سعر أونصة الذهب للبيع إلى 102921 جنيها، ووصل سعر الشراء إلى 104694 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم 25 الأحد فبراير 2023

سعر جنيه الذهب وصل سعر البيع إلى 23160 جنيه، وصل سعر الشراء إلى 23560 جنيه.ا

أسعار الذهب أمس السبت 24 فبراير 2024

أسعار الذهب عيار 14 أمس السبت 24 فبراير 2024

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2000 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18أمس السبت 24 فبراير 2024 :

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 21مس السبت 24 فبراير 2024 :

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3000 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3429 جنيها للجرام