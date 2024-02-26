الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الحكومة الفلسطينية تتقدم باستقالتها رسميًا

محمد أشتية
محمد أشتية

تقدم محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم استقالة الحكومة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال أشتية في كلمة له اليوم إن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية، مشيرًا إلى أنهم سيبقون في مواجهة مع إسرائيل حتى إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل أن المرحلة المقبلة تحتاج لإدارة السلطة لكل الأراضي الفلسطينية كما أنها تحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة.

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قطاع غزة يشهد مستويات جوع غير مسبوقة 

وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي ماثيو هولينجورث، إن قطاع غزة سيشهد مستويات جوع غير مسبوقة لم يعهدها العالم من قبل.

وأضاف هولينجورث أن البيانات الواردة من شمال قطاع غزة تظهر تفاقم سوء التغذية لدى الأطفال إلى مستويات طارئة خلال 4 أشهر فقط.

على جانب آخر، قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب إعلام وكالة أونروا، إن الوضع الإنساني في غزة يتدهور يومًا بعد يوم، والمجاعة تلوح في الأفق.

وأضافت حمدان أن هناك نقصا حادا في منطقة شمال ووسط قطاع غزة، في المواد الطبية والغذائية، مشيرة إلى أن الأطفال لا يحصلون على الكمية المناسبة من الطعام.

وأوضحت أن شح المساعدات الإنسانية من الأمور التي تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني، خاصة في شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لمجاعة حقيقية.

وأشارت إلى أن الوضع بشكل عام صعب ولا يمكن وصفه، مؤكدة أن الأمراض باتت تنتشر بين الأطفال وكبار السن، إضافة إلى نقص كبير في مياه الشرب النظيفة.

فيما كشفت القناة 12 العبرية عن مسار تطور منظومة الأنفاق في غزة  تحت عنوان "من النفق الأول إلى الهجوم المفاجئ بعد 25 عامًا من الحفريات: هكذا تم بناء "غزة السفلى تحت أنوفنا".

وأوضحت القناة 12 العبرية أن إسرائيل تفاجأت من حجم الأنفاق خلال حرب عام 2014 على قطاع غزة، لكنها تفاجأت أكثر من حجمها خلال توغلها البري الحالي، لافتة إلى أنه "حتى اليوم، فإن القدرة الإسرائيلية على اكتشاف الأنفاق في غزة تأتي من المعلومات الاستخباراتية (عميل أو ما شابه) وليس عن طريق التكنولوجيا".

محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس الدولة الفلسطينية قطاع غزة الأراضي الفلسطينية

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