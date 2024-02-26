"خارجية البرلمان" تناقش موقف مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا اليوم الإثنين، عقب الجلسة العامة، لمناقشة "المسئولية الدولية في ضوء ما تقدمت به لبنان من شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال الإسرائيلي بشأن الهجوم على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وكذلك المستجدات حول موقف مجلس الأمن نحو إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة.

ويعقد الاجتماع وسط حضور السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي".

ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، جلساته العامة لمناقشة عدد من القرارات الجمهورية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الإدارة المحلية، الشئون الصحية، الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".